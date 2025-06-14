Yeni Lezzet Leberkas Burger, Türk Tüketicisi ile Buluşuyor

Yeni Lezzet Leberkas Burger, Türk Tüketicisi ile Buluşuyor
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Kadıköy Moda'da açılan Leberkas Burger, Almanya ve Avusturya mutfağının sevilen lezzetini helal ve sağlıklı formatla Türk damak tadına sunuyor. Özenle hazırlanan Leberkas, katkısız, doyurucu ve lezzetli bir deneyim vadediyor. Franchise imkânı ile girişimcilere destek sunan marka, sektöre yenilikçi bir soluk getiriyor.

Türk tüketiciler yeni bir lezzetle buluşuyor. Yenilikçi lezzet arayanlar için Kadıköy Moda'da açılan Leberkas Burger aynı zamanda sektöre yeni bir soluk getirecek. Almanya'nın Bavyera bölgesi ve Avusturya mutfağının sevilen lezzeti bu kez Türk tüketicilerin damağına hitap etmeyi amaçlıyor.

Yeni Lezzet Leberkas Burger Türk Tüketicisi ile Buluşuyor

Türk tüketiciye Helal sunum

Özel olarak hazırlanmış, düşük yağ oranına sahip, ince doğranmış et karışımı özel baharatlarla uzun süre pişirilen ve dilimlenerek sıcak olarak servis edilen Leberkas Burger, taze ekmekle sunulurken doyurucu, lezzetli ve katkısız bir yiyecek. Leberkas Burger, bu geleneksel lezzeti modern bir dokunuşla birleştirdi ve damak tadımıza uygun helal gıda sertifikası ile sağlıklı, güvenilir bir alternatif olarak sunmaya başladı.

Yeni Lezzet Leberkas Burger Türk Tüketicisi ile Buluşuyor

Yenilikçi lezzet arayanlara hitap ediyor?

Alman gelenekleriyle hazırlanmış, sağlıklı ve kaliteli bir seçenek sunan marka, helal, sağlıklı ve lezzet dolu bir yemek deneyimi vadediyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve titiz hazırlık süreciyle müşterileri güvenli ürün sunulurken müşterilerin beğenisine hitap eden Leberkas Burger lezzet dolu dünyasını daha fazla insanla buluşturmayı hedefliyor.

Yeni Lezzet Leberkas Burger Türk Tüketicisi ile Buluşuyor

Franchise imkanı ve sunulan avantajlar

Leberkas Burger sahip olduğu deneyim ve lezzet başarısını daha da yaygınlaştırmak, gelişen ailesini daha da genişletmek için kendi işinin patronu olmak isteyenlere de kapı araladı. Yüzde 100 helal kesim etin kullanıldığı ürünleriyle Leberkas franchise imkanı sunuyor.

Leberkas Burger ürünlerinin lezzet garantisi ve marka değeriyle de adından söz ettiriyor. İşe adım atılırken her aşamada marka ve ekip desteği söz konusu. Eğitim, operasyon ve pazarlama gibi alanlarda destek sunulurken Türkiye'nin dört yanında hizmete ağırlık verilecek. Marka Türkiye'deki yeni şubelerle de Türk tüketicisinin damak zevkinden başlayarak gönüllere girmeyi kendisine misyon edinmiş durumda.

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - Yaşam
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