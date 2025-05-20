Yeni halk plajları 2025'te hizmete açılıyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, yazılı açıklamasında, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını belirtti. Ersoy, Bodrum'da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisinin daha eklenmiş olacağını kaydetti. Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkanı sunacak.

MAVİ BAYRAK GURURU

Bakan Ersoy, 2025 yılında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü sırada yer aldığını belirtti. Bakan Ersoy'un açıklamasına göre; 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açıldı. Bakan Ersoy'un talimatı ile hayata geçirilen Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajı, yurdun en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz tatil imkanı sunacak. Mavi bayraklı sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak. Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova, Bodrum Yalıkavak, Çeşme Ovacık, Adana Karataş ve Giresun Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35'e ulaşması hedefleniyor.