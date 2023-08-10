Antalya'da bulunan özel bir hayvanat bahçesinde 10 Ağustos Dünya Aslan Günü ve yeni doğan ikiz aslanlar için pasta kesilip kutlama yapıldı. Yavruların bulunduğu bölüm balonlarla süslenirken, hayvanat bahçesi görevlisi Beyza Demir, yavruların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Yeni doğan ikiz aslanlara pastalı kutlama

ANTALYA Antalya'da bulunan özel bir hayvanat bahçesinde 10 Ağustos Dünya Aslan Günü ve yeni doğan ikiz aslanlar için pasta kesilip kutlama yapıldı.

Yeni doğan ikiz aslan yavrularının bulunduğu bölüm balonlarla süslenirken, sevimli aslanların pastasını kesen hayvanat bahçesi görevlisi Beyza Demir, "Bugün 10 Ağustos Dünya Aslan Günü. İki yavrumuzun bugün aramıza katılmış olması bizlerin mutluluğunu bir kat daha artırdı. Dünya Aslan Gününü taçlandıran yavrularımız için pasta keserek kutlama yapıyoruz" dedi.

3 ay önce dünyaya gelen altı yavrunun kendilerine ayrılan bölümde sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Beyza Demir "Bugün doğan yavrularımız da bir süre sonra 6 yavrunun yanına alınacak ve birlikte yaşamaya başlayacaklar. Berkem Aslan Diyarında 18 yetişkin, 6 tane 3 aylık ve 2 tane yeni doğan olmak üzere toplam 26 tane aslan bulunmaktadır" diye konuştu.