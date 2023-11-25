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Yalova'da fırtına nedeniyle çatı parçaları yola savruldu, 2 kişi yaralandı

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Yalova'nın Termal ilçesinde etkili olan fırtına sonucu bir binanın çatısı uçtu ve yola savrulan parçalar 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan biri ayakta müdahale edilirken, diğeri hastaneye sevk edildi.

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle yola savrulan çatı parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Termal'e bağlı Yeni Mahalle'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların çarpmasıyla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri bir yaralıya ayakta müdahalede bulunurken, diğer yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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