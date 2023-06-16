Yabancı öğrenciler Muğla'nın ödüllü yemek kültürünü öğreniyor

MUĞLA Erasmus projesi çerçevesinde Muğla'ya gelen yabancı öğrenciler Muğla'nın altın madalyalı dünya şampiyonu Milas Böreği ve 2800 yıllık karakılçık buğdayından yapılan bazlama ekmeği yapmasını öğrenirken, haraketli oyun havaları ile de eğlendiler.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Valiliğinin katkıları ile Menteşe'nin tarihi Saburhane meydanında Rumlardan kalma Şaraphanede açılan Muğla Mutfak Kültürü Atölyesi yerli ve yabancı konuklara Muğla'nın mutfak kültürü ve yemekleri hakkında ücretsiz verdiği kurslara Erasmus Projesi çerçevesinde Muğla'da bulunan Almanya, Bulgaristan, Avusturya, Yunanistan, Romanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen öğrenciler de katıldı.

Yabancı öğrencilere eğitimi, 2021 Uluslararası Aşçılık Festivalinde dünya birinciliği ve altın madalya alan Coğrafi işaretli Milas Böreği ile yine 2021 yılında Avrupa Şefler Birliği'nin (Euro-Toques) düzenlediği yarışmada 'en sağlıklı ekmek' kategorisinde birincisi Muğlalı ünlü şef Timur Kocabıçak verdi. Ünlü şef yabancı öğrencilere önce dünya birinciliği kazandığı Milas Böreği eğitimi verdi. Milas Böreğinin ardından geçmişi 2800 yıl önceye dayanan karakılçık buğday unundan yapılan bazlama ekmeği kursu verildi. Önlü şef Timur Kocabıçak Milas Böreği ve Karakılçık Buğday bazlama ekmeğinin yapılışını tarif ettikten sonra yabancı öğrenciler Muğla kültüründe önemli bir yer tutan Coğrafi işaretli Milas Böreği ve Karakılçık Buğdayından yapılan bazlama ekmeğini yaptılar. Erasmus projesi çerçevesinde Muğla'ya gelen Almanya doğumlu Türk vatandaşı, "Muğla çok güzel, çok beğendim. Almanya'da böyle mekanlar bulunması zor. Hiç bilmiyorum. Güzel oldu buraya gelmemiz. Bir şeyler gördük, bir şeyler yaptık" dedi. Bulgaristan'dan gelen öğrenci, "6 aydır burada yaşıyorum ve burada olduğum için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Gurur duyuyorum kendimle. Çünkü buranın yerel tatlarını, kültürünü her şeyini deneyebildim. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum. Gidebildiğim her yerde bu ekmeği tanıtmak istiyorum. Hatta ünlü bir şeften bunu gördüğüm için çok şanslıyım. Şefimizi Bulgaristan'a davet etmek isterim. Çünkü oradaki insanlar da bunu görebilsin ve tanıyabilsin" dedi.

Coğrafi işaretli börek

Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı ve Muğla Mutfak Kültürü Atölyesi kurucusu şef Temur Kocabıçak, "Muğla mutfağı geçmişi Orta Asya ve Mezopotamya'dan gelen en katim mutfaklardan birisi. Balkan savaşı sırasında Osmanlı döneminde bile Balkanlardan da aldığımız göç nedeniyle Balkan mutfağına da görüyoruz. Böylesine kadim ve böylesine geniş bir mutfağa sahip Muğla mutfağı bugüne kadar tanıtılmakta belki biraz geç kaldı. Muğla 250-300 yemek çeşidi ile iddialıdır. Bir Gaziantep, Hatay ve Afyon kadar ki bunlar Birleşmiş Milletler UNESCO Gastronomi şehirleri. Biz de Gastronomi şehri olmak için adayız. Menteşe Belediyemizin ve Valiliğimizin destekleri ile inşallah bir gün Büyükşehir Belediyemiz Gastronomi ile ilgili bir proje yürütüyor ve hep birlikte Muğla'yı bir yerlere taşırız diye düşünüyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır burada dünyanın her yerinden gelen öğrencileri ağırlıyoruz ve onlara mutfağımızı tanıtıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizi tanıtıyoruz. Coğrafi işaretli böreklerimizi, ekmeklerimizi tanıtıyoruz. Meyvelerini vermeye başladı. İnşallah Muğla mutfağı dünya Gastronomi liginde Muğla mutfağı da var diyoruz" dedi.

2800 yıllık ekmek tarifi

2800 yıllık karakılçık buğdayından yapılan ödüllü ekmek hakkında bilgi veren Kocabıçak, "Orta Asya'dan ve Balkanlardan çok çok öncesine dayanan, hatta antik çağda insanların yapmış oldukları ekmek. Biz bunu burada yapıyoruz ve misafirlerimize tadını baktırıyoruz. Çok lezzetli bir ekmek. Bunun içerisinde tamamen karakılçık buğdayı var, Bundan 2800 yıl önce insanlar karakılçık buğdayı ile ekmek yapıyorlar. İçerisinde yine hazır maya yok, tamamen ekşi maya, antik çağda insanlar üzümün suyunu sıktıktan sonra posasını içine su koymak ve ur-n atmak sureti ile ekşitmişler ve ekşi maya elde etmişler. Ekşi maya le 2800 sene öncesine ait olan ekmeği Muğla Menteşe'de Mutfak Sanatları Atölyesinde yapıyoruz, öğretiyoruz ve ücretsiz olarak burada eğitimler veriyoruz. Muğla mutfağını da bu şekilde tanıtıyoruz" dedi.