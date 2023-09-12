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Van Gölü sahilinde sazlık alanda yangın

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu. Adilcevaz sahilindeki Havuzlu Park alanının bitişiğinde bulunan sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Van Gölü sahilinde sazlık alanda yangın

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Adilcevaz sahilindeki Havuzlu Park alanının bitişiğinde bulunan sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Adilcevaz Van Gölü Bitlis Yaşam Haberler

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