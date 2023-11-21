Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Karla kaplı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'da kar hayatı felç etti: Araçlar yolda kaldı

VAN - Van'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, kış lastiği takmayan ve zincir bulundurmayan araçlar karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale'de 22, Çatak'ta 16, Erciş'te 23, Gürpınar'da 68 ve Saray ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

Meteorolojinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada; bölgemizde beklenen kar yağışlarının akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar savrulması, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıları yapıldı.

Araçlar yolda kaldı

Merkez Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'nde de yoğun kar yağışından dolayı araçlar yolda kaldı. Kış lastiği olmadığı için yokuşu çıkamayan araçları vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Buz pistine dönen yolda toplu taşıma araçları ise ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Belediye iş makineleri, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden sürücüler, kış lastiğini kar düşmeden takmak gerektiğini kaydetti.