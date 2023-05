Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, Atapark'ta açık hava buluşması düzenledi

Gençlere yönelik birçok önemli projeyi hayata geçiren Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, bu kez de Atapark'ta açık hava buluşması düzenledi. Kent Orkestrası'nın keyifli ve eğlenceli sahne performansıyla başlayan "Söz Gençlerde" programı Başkan Çakın ile gerçekleştirilen samimi sohbetle sürdü.

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle başlayan programda gençler de kendi performansını sergiledi, keyifli görüntüler ortaya çıktı. Müzik ve eğlence dolu dakikaların ardından programa katılan gençler, çimlerin üzerinde kendileri için hazırlanan minderlerde ikramlarla buluştu. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da kendilerine eşlik etmesiyle merak ettiklerine yanıt bulan gençler, fikirlerini Başkan Çakın'la paylaşma şansı yakaladı.

Kule Altı'nda zaman yolculuğu

Etkinlikte ülkemizin gururu yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve nostaljik duyguları kabartan Vosvos gençlerle buluştu. Gençlerin bol bol fotoğraf çekildiği araçlar, etkinliğin ilgi odağı oldu.

Çakın: Gençlerimizin her zaman yanındayız

Yapılan sportif tesislerden etüt merkezlerine kadar çok sayıda projenin hayata geçirildiğine değinen Başkan Çakın, "Her zaman dile getiriyoruz, siz değerli gençlerimiz ülkemizin geleceğisiniz. Memleketini en güzel hizmetlerle buluşturacak olan siz değerli gençlerimizin yaşamına değer katacak her hizmet çok büyük önem taşıyor. Bu düşünceyle her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Yağmur sohbete engel olmadı, TOGG'un kapısı gençlere açıldı

Öte yandan akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası Başkan Çakın ile gençlerin sohbeti Genç Kuşak Kule Altı'nda sürdü. Programda bulunan gençlerin talebi üzerine direksiyon başına geçen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerle hem şehir turu attı hem de yerli ve milli aracın detaylarını anlattı. - UŞAK