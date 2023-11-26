Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında her iki araçta maddi hasar oluşurken, sahil yolunda ise trafik kilitlendi. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası sahil yolu trafik akışı yeniden sağlandı.

Ünye'de trafik kazası: Her iki araçta maddi hasar oluştu, trafik kilitlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında her iki araçta maddi hasar oluşurken, sahil yolunda ise trafik kilitlendi.

Kaza, Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Resul K. idaresindeki 52 AEJ 076 plakalı otomobil, tali yola dönmeye çalıştığı sırada aynı istikamette arkasından gelmekte olan Alperen B. idaresindeki 54 DZ 345 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliğine bağlı ekipler sahil yolunda kilitlenen trafik akışını sağlarken, olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ise araçlardan kopan parçaları temizledi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası sahil yolu trafik akışı ekipler tarafından yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU