TÜGVA İzmir İl Temsilciliği, Huzurevi Ziyareti Gerçekleştirdi
TÜGVA İzmir İl Temsilciliği üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Buca Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinlerine çiçek veren TÜGVA üyeleri, onlarla sohbet etti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevini ziyaret etti.
Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki ziyarette huzurevi sakinlerine çiçek veren TÜGVA üyeleri, onlarla sohbet etti.
Ziyarete TÜGVA Destek Teşkilat Sorumlusu Yunus Fehim Kaçan, Kurumsal İletişim Sorumlusu Leyyanur Adsoy, TÜGVA İzmir İl Başkanı Yiğit Aslanata ve bazı üyeler katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam