Terk Edilmiş Yavru Kedileri Sahiplenen Anne Kedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sokakta terk edilmiş 5 yavru kediyi sahiplenen Necdet Demirat, onları evine getirdiği 4 yavrusu olan anne kediyle tanıştırdı. Anne Kedi, tüm yavruları ayırt etmeden emzirmeye başladı.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Arifağa sokak üzerinde bir dairede yaşayan Doğru Yol Partisi Hayvan Haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevi de bulunan Necdet Demirat, sokakta terk edilmiş halde bulduğu 5 yavru kediyi sahiplendi. Kendisine ait anne kedinin dört yavrusu olduğunu belirten Necdet Demirat, evine yakın bir yerde çöp konteynerinin yanında yavru kedilerin olduğunun kendisine bildirildiğini söyledi. Demirat, "Beni çevreden herkes hayvansever olarak tanır ve bilirler. Evimin üst sokağında çöp konteyneri yanında karton kutular içerisinde yavru kediler olduğu söylendi. Oraya vardığımda etrafta anneleri olabilir mi diye baktım. Ancak araştırmalarım sonunda terk edilmiş olduklarını anladım ve evimde beslediğim diğer anne kedi ve 5 yavrusunun yanına koyduğumda, hiç sorun olmadan anlaştılar. Birlikte iyi geçineceklerini anladığım için bakmaya karar verdim. Ancak anne kedi hepsini beslemekte zorluk çekeceği için çeşitli onlara uygun gıda takviyeleri alıyorum." dedi.

Sokağa terk edilmiş yavru kedilere kendi yavruları ile birlikte şefkat gösterip oyun oynayan anne kedi, tüm yavruları ayırt etmeden de emziriyor.

Demirat, "Anne kedimiz, terk edilmiş yavru kedilere çok iyi bakıyor. Hatta kendi yavrularından bile daha fazla ilgileniyor. Hepsini ayırt etmeden emziriyor. Biz de onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Terk edilmiş yavru kedilerin sahiplendirilmesini umuyorum. Kimse onları sokağa atmasın. Onlar da birer canlı" dedi. - KÜTAHYA