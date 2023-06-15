Tekirdağ'da Prof. Dr. Naci Görür ile Deprem Bilinci Konferansı düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğinden hareketle vatandaşların deprem bilincini güçlendirmek adına 'Prof. Dr. Naci Görür ile Deprem Bilinci Konferansı' düzenliyor. Konferans, Trakya Belediyeler Birliği tarafından organize edilecek ve 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14: 00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde yapılacak. Konferansa katılmak isteyenler için Tarihi Valilik Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğinden hareketle vatandaşların deprem bilincini güçlendirmek adına çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Bu kapsamda ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Trakya Belediyeler Birliği tarafından organize edilen konferansta Tekirdağlılar ile buluşacak.

'Prof. Dr. Naci Görür ile Deprem Bilinci Konferansı' 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14: 00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde yapılacak.

TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ DEPREM KONUSUNA YOĞUNLAŞTI

Trakya Belediyeler Birliği Müdürü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cemal Ogün Kürümoğlu, yakın geçmişte çok üzücü bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Yerel yönetimler anlamında birçok önceliğimiz değişmek zorunda kaldı. Biz de Trakya Belediyeler Birliği olarak öncelikle deprem konusuna yoğunlaştık. Birbirinden değerli bilim insanları, akademisyen ve teknokratların bulunduğu Deprem ve Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu oluşturduk. Bu değerli isimlerin deprem bölgemize çok değerli katkıları olacak. Trakya'daki tüm belediyelerimizin bu konudaki organizasyonlarımızdan faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Yine deprem konusundaki çalışmalarımız kapsamında, 19 Haziran Pazartesi günü geniş katılımlı bir deprem konferansı gerçekleştireceğiz. Bu programda herkesin yakından tanıdığı çok önemli ve deneyimli isim Prof. Dr. Naci Görür hocamız bizlerle beraber olacak" dedi.

BAŞKAN ALBAYRAK: TEKİRDAĞ'IMIZI DEPREME HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Tekirdağ'ın deprem bölgesinde olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadıklarını ve bu gerçek doğrultusunda depreme hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şöyle konuştu:

"Doğal afet risk yönetimi, kentleşme ve depremsellik açısından geniş çaplı tespit ve alınması gereken önlemlerle ilgili belediye politikalarını geliştirebilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hem olası bir deprem anında yapılacaklar hem de öncesinde alınacak önlemler ile ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Depremle alakalı yapılan tüm bilimsel projelere belediye olarak destek vermekteyiz. Belirli periyotlarda diğer paydaşlarımızla bir araya gelerek deprem yol haritasını oluşturmak için değerlendirmelerde bulunuyoruz. Trakya Belediyeler Birliği'nin organizasyonuyla deprem konusunda önemli çalışmalara imza artan Prof. Dr. Naci Görür hocamızı Tekirdağ'a getiriyoruz. 19 Haziran 2023 Pazartesi Günü saat 14: 00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştireceğimiz 'Prof. Dr. Naci Görür ile Deprem Bilinci' konferansına tüm halkımızı davet ediyorum. Depreme hazırlık, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler ve Tekirdağ özelinde bir durum değerlendirmesinin yapılacağı konferansın son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Tekirdağ her ne kadar deprem bölgesinde olsa da depremin zararlarını ilimize bir kader gibi yaşatmamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14: 00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde yapılacak olan 'Prof. Dr. Naci Görür ile Deprem Bilinci' konferansına katılmak isteyenler için Tarihi Valilik Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.