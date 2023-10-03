Haberler ›› Yaşam ›› Tarsus'ta Midibüs Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Tarsus'ta Midibüs Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sulama kanalına devrilerek 3'ü ağır 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada, Suriye uyruklu işçiler de bulunuyordu.