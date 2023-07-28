Sivas'taki mandalar Kızılırmak'ta serinliyor

Sivas'taki bu görüntüler Serengeti'yi aratmıyor

Sivas'ta sıcaktan bunalan mandalar, çareyi Kızılırmak'ta buldu

SİVAS Sivas'ta sıcak havalardan etkilenen mandalar çareyi Kızılırmak'a girmekte buldu. Mandaların ırmakta serinlediği anlar belgesel filmlerini aratmadı.

Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, büyükbaş hayvanları olumsuz etkiledi. Kızılırmak kenarında otlayan mandalar, siyah derileri nedeniyle güneş ışınlarından bir oldukça etkileniyor. Manadalar, 35 dereceye varan sıcaklardan korunmak için Kızılırmak'a giriyor. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta serinleyen mandaların oluşturduğu görüntüler belgesel filmlerini aratmıyor. Irmağın içerisinde bulunan adalara çıkan mandalar çamur banyosu da yapıyor. Öğle sıcağını suda serinleyerek atlatan mandalar, akşamüzeri otlayarak ahırlarına gidiyor.