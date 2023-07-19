Sinop'ta Ormanda Yiyecek Arayan Ayı Görüntülendi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde bir vatandaş, ormanlık alanda yiyecek arayıp bulan ve karnını doyuran ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.
SİNOP'un Ayancık ilçesinde bir vatandaş, ormanlık alanda yiyecek arayıp bulan ve karnını doyuran ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu Köyü mevkiinde bir boz ayı ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Bulduğu yiyecek ile oturup karnını doyurmaya çalışan ayı bölgeden geçen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam