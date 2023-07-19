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Sinop'ta karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı

Yaşam Haberleri

Sinop'un Ayancık ilçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı. Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü mevkisinde bir boz ayı yiyecek yerken görüntülendi. Ayı, yol kenarında oturup aç karnını doyurmaya çalışırken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vahşi hayvanların insanlarla karşılaşması doğal yaşam alanlarında yiyecek bulma çabaları sırasında sıkça yaşanan bir durumdur.

Sinop'ta karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü mevkisinde bir boz ayı yiyecek yerken görüntülendi. Yol kenarına oturup aç karnını doyurmaya çalışan ayı bölgeden geçen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmak için çaba harcayan vahşi hayvanların insanlarla karşılaşması olağan durumlar arasında yer alıyor.

Ayılar, yiyecek bulma konusunda zorluk çektiği zamanlarda insanların yaşam alanlarına yaklaşabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yaşam

Ayancık Sinop Yaşam Haberler

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