Sinop'ta karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı. Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyü mevkisinde bir boz ayı yiyecek yerken görüntülendi. Ayı, yol kenarında oturup aç karnını doyurmaya çalışırken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vahşi hayvanların insanlarla karşılaşması doğal yaşam alanlarında yiyecek bulma çabaları sırasında sıkça yaşanan bir durumdur.