Siirt'te Vinç Alev Aldı, Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir vinç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yanan vinçten çıkan alevler buğday tarlasında yangına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki vinç alev aldı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze köyü mevkiinde seyir halindeki bir vinç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan vinçten etrafa sıçrayan alevler buğday tarlasında yangına neden oldu. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Vinç operatörünün ise olayda yara almadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.