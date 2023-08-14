Siirt'te bataklığa saplanan at köylüler tarafından kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünde dere yatağındaki bataklığa saplanan at, köylüler tarafından halat bağlanan minibüsle çekilerek kurtarıldı. Kurtarma sırasında atın yavrusunun da bölgede olduğu görüldü.

SİİRT'te bataklığa saplanan atı, köylüler halat bağladıkları minibüsle çekerek kurtardı.

Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünde dere yatağındaki bataklığa saplanan atı görenler, kurtarmak için harekete geçti. Boynuna halat bağlanan at, minibüsle çekilerek bataklıktan çıkartıldı. Kurtarma sırasında atın yavrusunun da bölgede olduğu görüldü. Kurtulan at ile yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. (DHA)