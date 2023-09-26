Serinlemek için girdiği sulama kanalı 14 yaşındaki Abdülkadir'e mezar oldu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Reyhanlı'da bulunan Tayfur Sökmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçerek Asi Nehri'ne bağlanan sulama kanalına serinlemek için giren 14 yaşındaki Abdülkadir Yar, kanaldan çıkamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma timi tarafından çalışma başlatıldı ve çalışmalar hava kararınca sona erdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri de katıldı. Ekiplerin, çalışması sonucu çocuğun cesedi serinlemek için girdiği bölgede bulundu. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından ceset, Reyhan ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.