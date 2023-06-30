Sazlıbosna Barajı'nda Renk Değişikliği ve Koku Tedirginliği

İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka tedirginlik yarattı. Balık tutmaya gidenler, renk değişikliği ve kötü koku nedeniyle şikayetçi oldu. Barajın çevresindeki çöpler ve kanalizasyon yetersizliği de sorunun kaynağı olarak gösterildi.

Arnavutköy'ün Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliği ve koku, balık tutmaya gelenler tarafından fark edildi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, balıkların öldüğü, barajın renk değiştirdiği görüldü. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştı. Gölün içine ve çevresine atılan pet şişe, terlik ve poşet gibi çöpler dikkati çekti.

"ETRAFTA KANALİZASYON YETERSİZLİĞİ VAR"

"BURADAN ÇIKAN BALIĞI HERKES YİYOR, BÖYLE OLMAMALI"