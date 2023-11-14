Samsun'da Polisler Yaşlı Kadının Çantalarını Taşıdı

Samsun'un Havza ilçesinde polisler, pazarda yorulan yaşlı bir kadının çantalarını evine götürdü. Kadın, polislerin davranışından memnun kalarak teşekkür etti.

Samsun'un Havza ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, pazarda yorulan yaşlı bir kadının çantalarını taşıdı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada polisler, alışveriş yapan ve yorulan yaşlı bir kadının çantalarını evine götürdü.

Polislerin davranışından dolayı memnun olan kadın, "Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizlerin evlatlarısınız." ifadesini kullandı.