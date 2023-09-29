Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak-Hastene Metro durağını su bastı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Fevzi Çakmak-Hastene Metro durağını su bastı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde ise Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Pendik'te metro durağını su bastı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Pendik'te ise Fevzi Çakmak -Hastene Metro durağını su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin tahliye çalışması sonrası metro durağı yeniden kullanıma açıldı. - İSTANBUL