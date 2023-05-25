Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Akçaabat Sokak üzeri Metro Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AHL 659 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 55 M 0312 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Mehmet Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.