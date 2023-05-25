Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Otomobil ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Yaşam Haberleri

Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Akçaabat Sokak üzeri Metro Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AHL 659 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 55 M 0312 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Mehmet Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Yaşam

Samsun Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title