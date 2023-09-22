Niğde'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı

Niğde'de kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Bor TOKİ Sazlıca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 ES 703 plakalı kamyonet, Bor istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolu üst geçidinde bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE