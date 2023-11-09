Muş Valisi Engelli Çocuğun Yol Talebini Karşıladı

Muş Valisi Avni Çakır, kendisine sosyal medyadan ulaşan 14 yaşındaki doğuştan serebral palsi (SP) hastası kızın yol talebine kayıtsız kalmadı.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Karaköy köyünde yaşayan doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan 14 yaşandaki Bejna Fırat, sosyal medya üzerinden Muş Valisi Avni Çakır'a ulaşarak evinin önüne kadar yolun yapılmasını istedi. Çakır, duruma duyarsız kalmayarak engelli çocuğun isteğini yerine getirip, evinin önüne kadar parke yol yaptırdı. Hastalığından dolayı yürüyemeyen Fırat, akülü tekerlekli sandalye ile okula daha rahat gidebilmesi için çektiği videoyu, ailesi yardımıyla Vali Çakır'a ulaştırdı. Bunu üzerine harekete geçen Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'e yolun yapılması için talimat verdi. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede 400 metre uzunluğundaki ev ile anayol arasındaki taşlı ve toprak yolu düzelterek parke döşedi.

İl merkezine 85 kilometre uzaklıktaki Karaköy köyünde Fırat ailesini ziyaret eden Yentür, Bejna Fırat'ın özel biri olduğunu belirterek, Berja'nın videosunun Muş Valisi Avni Çakır'a ulaştığını ifade ederek, "Bejna'nın tekerlekli sandalye ile rahat dolaşabilmesi için bir talebi olmuştu. Valimiz de Bejna Fırat'ın bu özel talebine karşılık bizlere talimat verdi. Biz de hemen bu talebi yerine getirdik. Sosyal devletin temel ilkesindeki her birey çok özeldir ama Bejna Fırat çok daha özel bir birey olduğu için yatırımın bitmiş olduğu bir dönemde devletin imkanlarını seferber ederek, valimizin ve devletimizin özellikle sıcak mesajını iletmek üzere buraya geldik. Bejna Fırat, okul öğrencisi. Daha önce ulaşımı sıkıntılıydı, tekerlekli sandalyesiyle gidemiyordu. 400 metrelik yola kilitli parke taşı döşeyerek Bejna'nın okula gidiş gelişini kolaylaştırdık" dedi.

Bejna Fırat ise önceden evinin yolunun taşlı ve toprak olduğunu belirterek, "Araçla okula gidemiyordum ve gitmeyi çok istiyordum. Evimin önünden video çektim ve Vali Bey'e gönderdim. Yolumu yaparsanız çok sevinirim, okula gidemiyorum dedim. Şu an çok mutluyum. Yolumu yaptıkları için valimize, kaymakamımıza ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ