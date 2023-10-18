Motosiklet Tutkunları Şuhut'ta Tarihi Mekanları Keşfetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen motosiklet sevdalıları, yaptıkları gezi ile ilçenin güzelliklerini keşfederken, Tarihi Atatürk Evi ve Keşkek Evini ziyaret ederek tarih kokan mekanlarda duygu dolu anlar yaşadı.

AKÜ Motosiklet Topluluğu, P.M.S. Afyon ve Eskişehir Skyriders Grubu Şuhut ilçemizde Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı)'nı ziyaret ederek tarih kokan mekanları görme şansı yakaladı. AKÜ Motosiklet Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Masca mihmandarlığında bilgiler edindi. Her hafta sonlarında rutin olarak Afyonkarahisar'ın tarih kokan mekanlarını gezen motosiklet tutkunları ilk gezilerini Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi'ni ziyaret ederek başladı. Burada Masca mihmandarlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanca savaştıkları karargah evindeki destansı anları dinlerken duygu dolu anlar yaşadı. Günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektiren motosiklet tutkunları akabinde Şuhut Keşkek Evini ziyaret etti. Şuhut Keşkek Evinde tescilli keşkeğin yenmesinin ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile Şuhut'taki gezilerini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR