Mezitli Belediyesi Otizm Evi Açtı

Mezitli Belediyesi tarafından toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında hizmete açılan Otizm Evi, ilçede yaşayan otizmli bireylerin yaşam kalitesini arttırıyor. Menderes Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Uğur Mumcu Parkı içerisinde açılan Otizm Evi'ne gelen bireyler, sosyal etkileşimin yanında beceri ve eğitici çeşitli etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Daha önce çeşitli projelerle otizmli bireylere destek sunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Toplumun her kesimine hizmet sunmaya devam ediyoruz. Otizmli bireylerimize yönelik çalışmalarla Türkiye'de öncü belediye olmayı başardık. Otizm Köyümüzün projesi tamamlandı, ilerleyen günlerde açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha önce belediyemizin desteğiyle çekilen otizmli Mert'in öyküsü, Rotary Uluslararası Kısa Film Festivalinde dereceye girdi. Bunun yanı sıra yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek, otizmli bireylerimizin sesi olmayı sürdürüyoruz.Tüm bunların yanı sıra Otizm Evi'ni ilçemizin en merkezi yerinde açarak, otizmli bireylerin yanında olduk. Otizm Evimizi herkesin gelip görmesini istiyor, tüm Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Otizme Umut Derneği Başkanı Julide Güze ise"Otizmli bir çocuk annesi olarak buranın açılmasına çok önem veriyorum. Tüm otizmli çocuklar buraya gelebilirler. Burada otizmli çocuklara eğitim planı yapabiliriz. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın bizlere sunduğu bu imkanlardan tüm otizmli çocuklar ve annelerinin faydalanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız burada vakit geçirirken, aileler rahatça oturarak bizlerle sohbet edebiler. Başkanımızın verdiği tüm imkanlardan Mezitli halkının faydalanmasını istiyoruz. Kapımız tüm engelli gruplarına açık. Otizm Evimizde ayrıca küçük bir kafemiz var. Aileler burada zaman geçirirken çocuklarımız yiyecek istediklerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tüm herkesi Menderes Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Uğur Mumcu Parkı içerindeki Otizm Evimize bekliyoruz" diye konuştu.