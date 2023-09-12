MESKİ, şiddetli yağışa karşı önlem aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçerek, su baskını sorunlarına hızlıca müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Yağmursuyu TİM'leri, kentte etkili olan şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçerek, sahada yerini aldı.

Kısa süre içinde etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle Selçuklar Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı'nda yaşanan su baskını sorununa hızlıca müdahale eden MESKİ ekipleri, bulvarı sorunsuz olarak trafiğe açtı.

DAŞ: "ŞEHİR GENELİNDE HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK"

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Kanal Şube Müdürü Birtan Daş, "Yıl boyu rutin olarak yapmış olduğumuz yağmursuyu ve yağmursuyu hatları temizlikleri neticesinde ani gelişen yağışlar esnasında şehir genelinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ayrıca vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için bütün Yağmursuyu TİM'lerimiz ile şehrin belirli noktalarında çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

MESKİ, Mersin'in tüm ilçelerinde muhtelif mahallelerde yağmursuyu yapım işleri, bakım onarım ve ızgara temizliklerine 12 ay boyunca devam ediyor. Bununla birlikte yağış durumuna göre kritik noktalarda Yağmursuyu TİM'leri hazır bekliyor ve sorun yaşanan noktalarda hızlıca çalışmalara başlıyor.