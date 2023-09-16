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Mersin'de çöp kamyonu ile pikap çarpışması: 4 ölü, 2 yaralı

Yaşam Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikapın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Yaşam

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