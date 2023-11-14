Mersin Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Piknik ve Müzik Dinletisi Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle hazırladığı programlar devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten emekli evleri üyeleri, Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen 100. yıl piknik ve müzik dinletisinde keyifli dakikalar yaşadılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir ve Halkkent emekli evi üyelerine yönelik olarak, Tarsus Gençlik Kampı'nda 100. yıl piknik ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Gruplar halinde gerçekleştirilen programlarda emekli evi sakinlerine temiz havada yemek ikramı da yapılırken, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ekipleri, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle unutulmaz dakikalar yaşattılar. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyal hizmetler uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, etkinlikten emeklilerin oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, "Emeklilerimiz için piknik ve müzik dinletisi düzenledik. Tarsus Gençlik Kampı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde emeklilerimizi misafir ettik. Ulu Önderimizin de dediği gibi, 'Bir milletin emeklilerine olan tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır' Bizde bu vesileyle Ulu Önder Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Halkkent emekli evi üyelerinden eğitimci Mehmet Aktaş ise "Bu etkinlikleri yaptıklarından dolayı, canı burnunda emeklilere bir nefes aldırdığı için, büyükşehir belediyemize ve özellikle de Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde bizler tanışıyor ve birbirimizle kaynaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslen Kırşehirli olan ve ev alarak Mersin'e yerleştiğini belirten Yenişehir emekli evi üyelerinden Hüseyin Ünal da "İyi ki Mersin'de kalmaya karar kılmışım. Çünkü Vahap Başkanımız o kadar güzel çalışmalar yaptı ve o kadar güzel hizmetleri hayata geçirdi ki, hangi birini örnek vereceğimi şaşırıyorum. Kaliteli otobüslerle yolculuk ediyoruz. Sosyal aktiviteler hoşumuza gidiyor. Yani Mersinli olmak bir ayrıcalık. Ben buradan Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN