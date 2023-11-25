Merkezefendi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü etkinliği

Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kursiyerlerin hazırladığı konser ve şiirlerle öğretmenlere teşekkür edildi.

Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir program gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi, büyüklerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarını yavaşlatmak amacıyla hizmete açılan 1200 Evler Mahallesi'nde bulunan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel etkinlikler düzenlendi. Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler etkinlikler çerçevesinde öğretmenlere ses konseri gösterisi düzenledi. Gerçekleştirilen ses konserinin ardından öğretmenlere kursiyerler tarafından yazılan şiirler okundu.

Emekli öğretmen olan kursiyerlerden bazıları kürsüye çıkarak öğretmenlik hatıralarını paylaştı. Çeşitli ikramların da bulunduğu etkinlikte kurs hocalarına öğretmenler günü nedeniyle hediyeler verildi. Etkinliğin ardından kurs hocaları ve kursiyerlerle beraber toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - DENİZLİ