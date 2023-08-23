Mardin'de lastiği patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı

MARDİN'de lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü Mesut Topuz, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Midyat- Dardeçit kara yolunda meydana geldi. Mesut Topuz yönetimindeki 47 LB 612 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Topuz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mesut Topuz, ekipler tarafından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.