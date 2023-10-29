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Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede otomobildeki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.