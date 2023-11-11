Lösemi hastası çocuğa moral ziyareti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lösemi hastası Miraç Efe Bulut'a moral vermek amacıyla özel harekat aracı, yunus timleri ve trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoylu sürpriz karşılama düzenledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yaşındaki lösemi hastası Miraç Efe Bulut'un kendini halsiz hissettiği için çocuğa moral vermek amacıyla özel harekat aracı, yunus timleri ve trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoylu sürpriz karşılama düzenlendi.

Miraç Efe Bulut'un yaşadığı bu zor süreçte her zaman yanında olduğu hissiyatını verebilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Medya Halka İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timleri Amirliği personellerince ziyaret edilerek hep birlikte güzel vakit geçirildi.

Lösemiye dikkat çekilmesi için ise ekip araçlarına turuncu balon bağlandı. Etkinlikte ekiplerin katılımıyla Miraç Efe Bulut ve kardeşine uzaktan kumanda araba hediye edilerek keyifli anlar yaşadılar.

Polis ekipleri, "Bir çocuğun tebessümü için her şeye değer, en güzel ilaç sevgidir. Bedeninde büyük bir savaş veren kahraman çocuklarımız sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Dualarımız sizinle" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN