İstanbul'daki Sazlıbosna köyü, her yıl olduğu gibi bu yılda leylek akınına uğradı. Vatandaşların yaptığı yuvalarda yaşayan leylekler insanlarla iç içe bir şekilde yaşıyor. Köyden geçenler manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Leylekler İstanbul'da insanlarla iç içe yaşıyor

Sazlıbosna köyünün misafir leylekleri havadan görüntülendi

İSTANBUL - "Leylekli köy" olarak bilinen, İstanbul'daki Sazlıbosna köyü, her yıl olduğu gibi bu yılda leylek akınına uğradı. Vatandaşların yaptığı yuvalarda yaşayan leylekler insanlarla iç içe bir yaşıyor. Köyden geçenler manzara karşısında şok olurken, "leylekli Köy" havadan görüntülendi.

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Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Mahallesi İstanbul'un en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. İçerisinde Kültür Bakanlığı tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın "Sultanlar Yürüyüş Yolu" ve son konaklama yeri olarak tescillendiği köy uzun yıllardır göç yolculuğundaki leyleklere ev sahipliği yapıyor. Mart ayının başlarında köye gelen leylekler için yuvaları yapılıyor. Elektrik direklerine ve ev çatılarına yapılan yuvalar nedeniyle leylekler insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Köy içerisinde hemen hemen her yerde bulunan leylekler, köyden geçe vatandaşları da şaşkına çeviriyor.

Elektrik direkleri ve çatılardaki yuvalar dron ile görüntülendi

Köyde bulunan elektrik direklerinde ve çatıların üzerine yapılan leylek yuvaları göç yolculuğunda Leylekli Köy'de mola veren leyleklerin rahat etmesi için dizayn edilmiş durumda. Elektrik direklerinde ve çatılarda bulunan yuvalar sayesinde vatandaşlarla iç içe yaşayan leyleklerin yuvaları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

"Sevildikleri yere gelirler, turistler görünce şaşırıyor"

Sazlıbosna Mahalle Muhtarı Oktay Teke, "Mahallemiz leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunuyor. Biz kendimizi bildik bileli leyleklerimiz sürekli bu köye gelmekte. Bizler onların rahat etmesi için yuvalar tasarlıyoruz. 1 martta leylekler geliyor ve onlar gelince biz baharın geldiğini anlıyoruz. Burada yuva yapıyorlar ve Ağustos sonu gibi tekrar göç ediyorlar. Leylekler sevildiği yere giderler bölgede bakın her köyde leylek yok biz onları seviyoruz ve bu nedenle buraya geliyorlar. Biz onları sevdikçe onlarda buraya geliyorlar biz sürekli her sene yeni yuvalar ekliyoruz köyümüzdeki misafirlerimiz artsın diye. Mahallemizde bulunan Sultanlar Yürüyüş Yolu'na gelen turistler de görünce şaşkına dönüyorlar. Burası İstanbul'un Leylekli Köyü" İfadelerini kullandı.

"Leylekler insan gibi, sevilip sayıldıkları yere gelirler"

Mahalleye 12 sene önce yerleşen Muammer Sudaşı, "Leylekler insanlar gibidir sevilir ve sayılırsa gelirler. Buranın halkı çok iyi onlara kendi evlatları gibi bakıyorlar. Burası leyleklerin ana yurdu gibidir burası. Leylek gelince biz yaz geldiğini anlarız tarlaya bahçeye gitmeye başlarız. Yuvalarını en güzel şekilde yapıyoruz sevap kazanıyoruz" şeklinde konuştu.