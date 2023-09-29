Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Hesna Köksal Hafızlık Kur'an Kursunu ziyaret etti
Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Hesna Köksal Hafızlık Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle ilgilendi ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Hesna Köksal Hafızlık Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Ziyaret esnasında İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Tuba Işın'a Kur'an Kursları hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Tuba Işın, yönetici Merve Edin Söyler ve Kur'an kursu öğreticileriyle de görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam