Gediz'de uzun süredir muhtarlık yapan İsmail İmren, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İmren, sevilen bir kişilik olarak anılıyordu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde duayen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Gediz'de Uluoymak Mahallesi Muhtarlığını yaklaşık 40 yıldır sürdüren ve iğneci İsmail lakabı ile bilinen, İsmail İmren uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

8 dönemdir Uluoymak Mahallesi muhtarlığını yürüten İsmail İmren, Kore'de sıhhiye olarak askerlik yapmasının ardından orada öğrendiği kırık, çıkık mesleğini memleketi Gediz'de devam ettirmişti.

İlçede 7'den 70'e herkes tarafından sevilen, herkesin derdiyle dertlenen ve her daim memleket sevdası ve hizmet aşkıyla yanan İsmail İmren 3 aydır tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle 85 yaşında vefat etti.

İmren'in vefatı nedeniyle Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak bir mesaj yayınladı. Akçadurak mesajında, "İlçemiz Uluoymak Mahallesi muhtarlığını 7 dönemdir yapan ve İğneci İsmail olarak bilinen kıymetli büyüğümüz İsmail İmren'e Allah2tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

Uluoymak Mahallesi Muhtarı İmren, Gediz Mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA