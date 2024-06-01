Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kurban pazarında Bayburtlu besici İsmail Balık'ın 85 bin liraya sattığı danayı 80 bin liraya almak için sıkı pazarlığa giren Rahman Durmuş isimli vatandaş uzun süre mücadele etti. "İsmail alacağım oni, gerekirse benim için zarar et. Beni, kıracak mısın." diyerek ikna etmeye çalışan Durmuş sonunda danayı istediği fiyattan almayı başarırken, o anlar kameralara yansıdı.

BAYRAM ÖNCESİ KURBAN PAZARLARI KURULDU

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kurban satış ve kesim alanı hizmete girdi. 120 adet büyükbaş havyan çadırı ile 70 adet küçükbaş hayvan çadırının kurulacağı alana Türkiye'nin değişik illerinden besiciler gelmeye başladı. Çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen üreticilerin hayvanları satışa sunduğu kurban sahasında yemekhane, çay ocağı ve lavabo gibi alanlar da oluşturuldu. Bazı besicilerin çadır kurma işlemlerine devam ettiği kurban pazarına getirilen büyükbaş hayvan fiyatları ise 80 bin TL'den başlayarak 160 bin TL'ye kadar çıktı.

SIKI PAZARLIKLAR YAŞANIYOR

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile vatandaşlar arasında ise sıkı pazarlıklar da başladı. Büyükbaş hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle pazarlıkların kıran kıran geçtiği kurban satış yerinde Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın arasında geçen pazarlık kameralara yansıdı.

"GEREKİRSE BENİM İÇİN ZARAR ET"

Bayburtlu besicinin satışa sunduğu danayı 80 bin TL'ye almak isteyen Rahman Durmuş'un 'Bismillah' diyerek başladığı pazarlık süreci dakikalarca sürdü. 85 bin TL'den aşağıya düşmeyen Bayburtlu besici İsmail Balık'ın kolunu hiç bırakmayan, kolunu her sallayışta besmele çeken ve diyalogları ile herkesi güldüren Rahman Durmuş "İsmail alacağım oni, gerekirse benim için zarar et" diyerek sonunda 80 bin TL'den kurbanlığını almayı başardı.

"GEÇEN YILA GÖRE ALIM GÜCÜ ZORLAŞACAK"

Çok sıkı pazarlık yaptıklarını kaydeden Rahman Durmuş, geçen yıla göre bu yıl alım gücünün zorlaştığını belirterek "Yaklaşık 30 yıldır bu pazarlardayız. Geçen yıla göre bu yıl alım gücü zorlaşacak. Hayvan pahalı. Yem ve imalatı pahalı. Ondan dolayı bu maliyetlere çıkıyorlar. İnşallah dileğimiz üreticilerin hayvanların hepsini satarak buradan mutlu bir şekilde gitmesini istiyoruz. Seneye tekrar bu insanlar bu üretimi yapıp Trabzon'a gelsin ve insanlar kurban ibadetini yapsınlar. Çok sıkı pazarlık yaptık. Kurban kesenlerden ricam üreticileri üzmesinler. Zor şartlarda bu hayvanlar bakılıyor" dedi.

"ŞU ANA KADAR 2 KEZ SATIŞ YAPTIK"

Bayburtlu besici İsmail Balık da "Yem pahalı. Hayvanların buraya gelmesi ve yerler yüksek maliyetler. Onun için mecburen hayvanın fiyatı yükseliyor. Her yıl Kurban pazarı için Bayburt'tan Trabzon'a geliyoruz. Bu sene 24 büyükbaş hayvan ile geldik. Bu sene şu ana kadar 2 kez satış yaptık" ifadelerini kullandı.

"SATILMAZ DİYE AZ HAYVANLA GELDİK"

Yaklaşık 12 yıldır Trabzon'a hayvan satmak için geldiklerini belirten Adem Tekeş ise "Bu sene de nasip oldu Ağrı'dan Trabzon'a geldik. İnşallah hayvanları satıp döneceğiz. Baktığımızda çadır sayısının iki katına yükseldiğini görüyoruz. Geçen sene 80-85 çadır vardı bu sene 160'a çıktı. İnşallah herkes satışını yapıp evine döner. Bu sene 30-35 tane hayvanla geldik. Geçen sene yaklaşık 50 hayvan ile gelmiştik. Taban yüksek olduğu için satılmaz diye az hayvanla geldik. Kilogram işi 500-550 arasında değişiyor. Vatandaşlar şu anda sadece soruyor, almıyor" diye konuştu.

"VATANDAŞ ALAMIYOR"

Hüseyin Kibar isimli besici ise "Kurban pazarı kuruldu hayvanlarımızı getirdik. Şu anda satışlar biraz yavaş. Vatandaş alamıyor. Geçen sene güzel satış yapmıştık. İnşallah bu sene de satılacak. Fiyatlara baktığımızda en ufak hayvan 80 bin TL'den başlıyor. 150-160 bin TL'ye kadar çıkıyor. Vatandaşın alım gücü zayıf. Havalar kötü gittiği için kimse gelmiyordu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların pazara geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.