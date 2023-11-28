Kovid-19 Salgınında Berberlik Mesleği Kazandıran Genç

Kovid-19 pandemisinde virüs değil, meslek kaptı

Ordu'da yaşayan Umut Çukur, Kovid-19 salgınında berber yeteneğini fark etti, kazandığı üniversiteden vazgeçip işyeri açtı

ORDU - Ordu'da yaşayan 23 yaşındaki Umut Çukur, isimli genç, Kovid-19 salgını pandemisinde berber ve kuaförler kapalı olduğu için kardeşinin ve kendisinin saçını tıraş ederken bu işe yeteneğinin olduğunu fark etti. Lise yıllarında oto sanayide çalışan ve kazandığı üniversiteye gitmekten vazgeçen genç, salgın sayesinde meslek sahibi olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını pandemisinde berber ve kuaförler kapalı olduğu için bir süre vatandaşlar saç ve sakal bakımını yapmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ordu'da yaşayan Umut Çukur da bu süreçte ilk olarak kardeşinin saçını tıraş etti. Ardından diğer aile bireylerini ve kendi saçını tıraş eden Çukur, bu konuda yeteneğini olduğunu anlayınca kazandığı üniversiteye gitmekten vazgeçip, bir berberin yanında eğitim aldı, sonrasında da kendi işyerini açtı.

Umut Çukur, "Pandemide berberler kapalı olduğu için kardeşim saçını kesmemi istedi, ben de kendime güvendim, merakım da vardı. Saçını kesince beğenildi, başkalarını ve kendimi de tıraş ettim. Berberler açılınca kendi kuaförüme gösterdim ve onunla birlikte bir süre çalıştım. Bir süre çalışınca sonrasında kendi işyerimi açtım" diye konuştu.

"Hayalim beden eğitimi öğretmenliğiydi ama pandemi nedeniyle berber oldum"

"Aslında ben üniversitede beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazanmıştım ama bu işten devam etmek istedim ve gitmedim" diyen Çukur, "Öncesinde de lise yıllarında sanayide motor ustasının yanında çalışmıştım. Beden eğitimi öğretmeni olmak çocukluk hayalimdi ama günümüzde şartlar da belli. Bu nedenle bu mesleğe yöneldim. Aslında pandemi bana virüs değil, meslek kazandırdı, bu nedenle benim için de iyi oldu" ifadelerine yer verdi.