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Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karapınar ilçesi Konya-Adana kara yolu Karapınar Yeni Sanayi mevkisinde, 06 GB 6234 plakalı pikap, 02 AG 022 plakalı otomobil ile 42 CEK 23 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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