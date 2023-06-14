Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a adını veren Fadlum Çayı, karların erimesi ve yağmurların artmasıyla birlikte yeniden coştu. Fadlum Çayı ile Kızılırmak'ın birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü, görsel şölen sunuyor.

Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Çayı, artan yağmurlarla coştu

SİVAS Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a adını veren Fadlum Çayı, karların erimesi ve yağmurların artmasıyla birlikte yeniden coştu. Fadlum Çayı ile Kızılırmak'ın birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü, görsel şölen sunuyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'dan doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ve kolları son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti.

Kuruma noktasına gelen ve bu yıl karların erimesi ve yağmurların artmasıyla Fadlum Çayı yeniden coştu. Etrafında bulunan arazilerin toprak yapısı nedeniyle kızıl renkte akan Fadlum Çayı, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a dökülüyor. Fadlum Çayı'nın Kızılırmak ile birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.

"Çok garip bir görüntüsü var"

Fadlum Çayı'nın geçmişte kuruduğunu ifade eden Hüseyin Sarıoğlan, şunları ifadelere yer verdi: "Burası bir ara kurumuştu. Su şimdi gelmeye başladı. Suyun rengi bulanık geliyor. Kızılırmak'a rengibi burası veriyor. Çok garip bir görüntüsü var. Hiç duru halini göremiyoruz. 4 aydır su aynı renkte akıyor. 1 haftadır yağmur devam ettiği için sular haddinden fazla çoğalıyor. Yağmurun buraya etkisi bu şekilde oluyor"