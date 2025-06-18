Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Eskişehir'de semt pazarı esnafı İlker Çiçek, vatandaşların tadımını azaltmak için tezgâhına koyduğu "Kirazın tanesi 10 TL" yazılı etiketin, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur tarafından çarpıtılarak paylaşım yapıldığını, bu duruma üzüldüğünü belirterek, "Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" dedi.

"BU HALK BUNU HAK ETMİYOR"

Esnaf İlker Çiçek, açtığı tezgahı başında satış yaparken pazarda bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi CHP'li Cenk Sungur, tezgahında bulunan "Kirazın tanesi 10 TL" yazılı etiketin fotoğrafını çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Sungur, "Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AKP'nin Türkiye'sinde meyve artık altın değerinde. Yakında 'çeyrek muz', 'yarım zeytin' dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor" ifadelerini gönderisine not düştü.

ESNAFTAN ETİKETİN ÇARPILDIĞI İDDİASI

Konuyu öğrenen pazarcı esnafı İlker Çiçek, durumun çarpıtıldığı belirterek yapılan paylaşım ve yorumlara üzüldüğünü söyledi. 'Tanesi 10 TL' etiketini sürekli tezgaha yanaşıp tadım yapan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla alınmış bir önlem olarak nitelendirdi.

"TANEYLE DEĞİL KİLOYLA SATIYORUZ"

Konuyla alakalı konuşan esnaf İlker Çiçek, "Olayın aslı şu şekildedir. Biz kirazı kiloyla satıyoruz, ama vatandaşlar, alacak olan da almayacak olan da buraya karnını doyurmaya geliyor. Adamın kirazla alakası yok, avuçlayıp götürüyor ya da 5 kişilik bir aile geliyor, hepsi eline 2'şer 3'er kiraz alıyor. Böyle olunca kiraz satın almadan gidiyorlar, bizim kârımızı göçürüyorlar. Şu anda kirazı kilosu 600 lira. İnsanlar bu şekilde tezgahtan yiyip yiyip gitmesinler diye tanenin 10 lira olduğunu belirten bir etiket koyduk. Zaten o etiketi gören alıp kirazımızı yemedi. Taneyle kiraz satmıyoruz, kiloyla satıyoruz. Yani alan ve satan bunu kiloyla alıyor. Kirazın taneyle satılmadığını herkes biliyor. Bu şekilde sadece bir önlem aldık, ironiydi" dedi.

"KİRAZLA, ERİKLE, SALATAYLA SİYASET YAPILDIĞINI İLK DEFA GÖRDÜM"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur'la aralarında geçen diyalog hakkında da konuşan Çiçek, "Dün CHP Meclis Üyesi geldi. Sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını da çekmedi. Orada kilosu da yazıyordu. Hatta biz kendisine pazarda salatalığın 5 TL, domatesin 10-20 TL olduğunu, bundan 3-5 ay önce zirai don vurduğu zaman salatayla kabakta da aynı şekilde siyaset yaptıklarını, onların kilosu 100 TL iken vatandaş alamıyor diye yansıttıklarını, şu an salatayı alan olmadığını söyledik. Sadece o etiketi çekip gittiler. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından kendimi kötü hissettim. Olayı çok çarpıttılar, o boyuta getirdiler. Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye'de, Eskişehir'de gördüm" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ZATEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü dile getiren esnaf çiçek şöyle konuştu; "Millet zaten bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Ben sosyal medyadaki bütün yorumlara baktım. Vatandaş zirai don olduğunu, fiyatların bu şekilde pahalı hale geldiğini biliyor. Hatta çoğu vatandaş, yenilmesin diye bu şekilde önlem aldığımızı yazmış. Üstüne basa basa söyledim, 'Kirazla, erikle, sebzeyle siyaset yapmayın' dedim. Bunu alan vatandaş zaten neyin ne olduğunu biliyor. Yine tadımlık alıyor."