Kazdağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde başlayan yangına 4 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekip müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edremit ilçesi Arıtaşı kırsal mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına kısa sürede 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildi. Uçurumda başlayan yangına ardından 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekip ile müdahale edildi. Ekipler yangın bölgesine ulaşabilmek için yaklaşık 2 kilometre hortum çekmek zorunda kaldı. Yapılan yoğun müdahale ile örtü yangını kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. - BALIKESİR