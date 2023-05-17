Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yaşam Haberleri

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir köprü su altında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir köprü su altında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yaşam

Karabük Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title