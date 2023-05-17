Karabük'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir köprü su altında kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.