Kahramanmaraş'ta, denizi olmamasına rağmen alabalık üretiminde 3. sırada yer alan şehirde 4. Balık Festivali düzenlendi. Depremlerin ardından yaralarını saran balıkçı esnafları ve üretim tesisleri, Kılavuzlu mesire alanında yaklaşık 2 bine yakın alabalık dağıtıldı. Alabalık üreticileri ise 2024 yılında üretimi 25 bin tona çıkartarak Türkiye'de 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta Balık Festivali düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Denizi kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de alabalık üretiminde 3'ncü sırada yer alan Kahramanmaraş'ta 4. Balık Festivali düzenlendi.

6 Şubat tarihinde yaşanan 'Asrı Felaketi' olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 4. Balık Festivali düzenlendi. Türkiye'de alabalık üretiminde 3'ncü sıraya gelen ve Rusya, Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye 3 bin 50 ton alabalık ihracatı yapılan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde en çok darbeyi balıkçı esnafları alırken, birçok üretim tesisi de ağır hasar meydana gelmişti.

Depremlerin ardından yaralarını saran balıkçı esnafları ve üretim tesisleri, Kılavuzlu mesire alanında yaklaşık 2 bine yakın alabalık dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık festivalinde ocakta pişirilen balıklar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Aynı zamanda, alabalık üreticileri 16 bin 500 ton olan alabalık üretimini 2024 yılında 25 bin tona çıkartılıp Türkiye'de 2. sıraya çıkmayı hedefliyor.

Düzenlenen balık festivali hakkında konuşan İlhan Gökalp Durmuş, "Bugün Kahramanmaraş'ta balık festivali yapıldı, çok da memnun olduk balık dağıtımı gerçekleşti. Kahramanmaraş'ımız denize kıyısı olmamasına rağmen balık üretiminde üçüncü sıradaymışız, vatandaş olarak mutlu olduk bu sonuca. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Depremin ardından düzenlenen bu tarz etkinliklerin önemine değinen Adem Mağralı ise, "Denizimiz olmadığı halde balık festivali yapan Balıkçılar Odası Başkanı İbrahim Sarı'ya teşekkür ederiz. Burada 2 bine yakın balık dağıtıldı ve böyle projelerin sadece balıkçılardan değil, diğer kurumsal firmalardan da bekliyoruz. Malum 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık, bunları yavaş yavaş üzerimizden atmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah daha güçlü bir Kahramanmaraş olacağız. Bu tarz organizasyonların oldukça önemli katkıları var. Yavaş Yavaş hayata tutunmak zorundayız ve depremzede çocuklarımızı ve ailelerini farklı etkinliklerle motivasyon sağlanıyor" diye konuştu.