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Kahramankazan'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Kahramankazan'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Kahramankazan ilçesinde 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. 700 öğrenci ve aileleri katıldı. Şenlikte gösteriler sergilendi ve uçurtmalar uçuruldu.

Kahramankazan ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçe futbol stadında düzenlenen şenliğe 700 öğrenci ve aileleri katıldı.

Şenlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterileri sergilenirken, ana sınıfı öğrencilerinin mezuniyet töreninin ardından, uçurtmalar uçuruldu.

Okul müdürü Hamdi Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şenlik ile öğrenciler arasında yardımlaşmayı, grup çalışmasını ve motivasyonu artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Altıntaş, etkinliğe 25 depremzede öğrenin de katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Yaşam

Kahramankazan Altıntaş Futbol Yaşam Haberler

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