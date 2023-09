İzmirli Hayvanseverler FestpatiBuca'da Buluşuyor

İzmirli hayvanseverler, Buca Belediyesi'nin 30 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği FestpatiBuca etkinliğinde buluşacak. Can dostları güzellik ve yetenek yarışması, çocuklar için tiyatro gösterisi, eğitici atölyeler, köpek performans gösterileri, söyleşi ve konserlerin yer alacağı festivalde, yaklaşık 3 ton mama bağışı yapılacak.

Can dostlarının her türlü ihtiyaçlarında yanında olan Buca Belediyesi, bu kez patili dostlar ile hayvanseverleri festivalde ağırlayacak. Hasanağa Bahçesi'nde 30 Eylül Cumartesi günü 14.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek FestpatiBuca'da, birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Buca Belediyesi etkinlikte 'kap bizden mama sizden' diyerek ücretsiz mama kabı dağıtacak.

CAN DOSTLARI GÜZELLİK YARIŞMASI YAPILACAK

Festival kapsamında, Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması düzenlenecek. Yarışma "En Şık Can Dostu" ve "En Yetenekli Can Dostu" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Festivalde Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterine hayat veren oyuncu Melek Şahin, mama kabı boyama etkinliğine katılacak. Bu seneki FestpatiBuca'nın onur konuğu şarkıcı Gizem Torlak olacak. Organizasyonun sunumunu İlkay Kıyak gerçekleştirirken koreograf Berkay Sonkan, veteriner hekim Elif Simge Taşköprü, Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Kutay Özkan da etkinlikte yer alacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğin en renkli anlarından biri de de K-9 köpekleri tarafından sunulacak itaat gösterileri olacak. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi de festivalde bir performans gösterisi sunacak. Festivale katılan minikler için atölyeler, tiyatro gösterisi gibi etkinlikler düzenlenirken, çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

30 KATILIMCI BULUNUYOR

Festival, hayvan hakları alanında faaliyet gösteren HİPDER, HAYTAP, AFALİNA Hayvan Hakları Topluluğu, HAYAD gibi derneklerin yanı sıra Tema Vakfı, İzmir Down Sendromu Derneği gibi çocuk ve çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 30 katılımcının iş birliği ile gerçekleşecek. Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT da alanda yerini alırken, hayvan arama kurtarma timi Haktim İzmir, Anda İzmir ve BORAK da katılımcılar arasında bulunacak.