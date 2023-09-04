İzmir'de ahşap palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akalan Mahallesi'nde, taşımacılıkta kullanılmak üzere ahşap palet üretilen fabrikanın depo bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikada hasara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Yaşam