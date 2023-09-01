İstanbul Eminönü'nde Trafik Denetimi Yapıldı
İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri tarafından taksi denetimi gerçekleştirildi. Taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine cezai işlem uygulandı.
İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri tarafından taksi denetimi gerçekleştirildi. Taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Eminönü'nde gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 436'şar lira, taksimetre açmayan 1 sürücüye ise bin 979 lira ceza kesildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam