Isparta'da Tırdan Düşen Mermer Blok Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı
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Aksu-Eğirdir Karayolu Akdoğan köyünde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde yüklü mermer blok düştü. Trafikte aksama yaşandı ancak ekiplerin çalışmaları sonucu blok kaldırılarak trafik normale döndü.
Isparta'da tırdan düşen mermer blok nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Olay, Aksu- Eğirdir Karayolu Akdoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu-Eğirdir karayolunda seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 32 ABV 879 plakalı tırın dorsesinde yüklü mermer blok, Akdoğan köyü geçişinde düştü. Tırdan düşen mermer blok nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu mermer blok karayolundan kaldırılarak trafiğin normale dönmesi sağlandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam