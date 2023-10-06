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Isparta'da Tırdan Düşen Mermer Blok Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşandı

Aksu-Eğirdir Karayolu Akdoğan köyünde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde yüklü mermer blok düştü. Trafikte aksama yaşandı ancak ekiplerin çalışmaları sonucu blok kaldırılarak trafik normale döndü.